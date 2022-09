Mit großer Mehrheit befürwortete der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung die Aufstellung von zwei Ladesäulen für Elektrofahrzeuge am Parkplatz bei der Feuerwehr. Die Ortsgemeinde hatte schon im November 2021 beim Bundesverkehrsministerium den Antrag auf einen Zuschuss gestellt, der in Höhe von 80 Prozent der Kosten bewilligt wurde. Bedauerlicherweise gab es eine Verzögerung hinsichtlich der Beschaffung, da die Verbandsgemeindeverwaltung Edenkoben mehrere Gemeinden einbeziehen wollte. So entstanden Mehrkosten von zirka 5000 Euro. „Der Rat betrachtet die Errichtung einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur als einen wichtigen Baustein in der Infrastruktur und der Verkehrswende. Es ist eine Steigerung der Lebensqualität sowohl für die Gleisweilerer Bürger als auch für die Besucher unseres Dorfes“, erklärte der Ortschef auf Anfrage der RHEINPFALZ.