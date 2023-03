Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verbandsgemeinderat Offenbach beschloss in seiner jüngsten Sitzung den Auftrag für eine dezentrale Lüftungsanlage in der Sporthalle der Grundschule Hochstadt zu vergeben. Hintergrund ist nicht zuletzt die Tatsache, dass in der Sporthalle der Unterricht der betreuten Grundschule abgehalten wird.

Das Ingenieurbüro Weber in Essingen wurde mit der Erstellung einer Kostenschätzung beauftragt. Diese beläuft sich auf circa 64.000 Euro. Auf Grundlage der Schätzung wurde ein Zuschussantrag