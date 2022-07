Die Frage über die zukünftige Unterbringung des Bauhofes in Verbindung mit der Nutzung des Gebäudes in Jahnstraße, wo bisher Bauhof und Feuerwehr untergebracht sind, ist noch nicht geklärt. Möglich wäre laut Gemeinderat sowohl eine Erweiterung des Gebäudes als auch ein Neubau. Bei letzterem sei allerdings das Problem, dass die Gemeinde derzeit über kein geeignetes Grundstück verfüge. Eine Erweiterung in der Breite eines Garagentores von rund fünf Metern käme vielleicht beim jetzigen Standort in Betracht. Die Kosten hierfür will Ortsbürgermeister Jörg Keller in Zusammenarbeit mit der Verbandsgemeindeverwaltung Landau-Land feststellen.