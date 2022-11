Die Annweilerer Karnevalisten, die „Bockstallesier“, haben ihr neues Prinzenpaar inthronisiert: Anja I. und Dieter I. Die beiden lösen nach drei Kampagnen das Prinzenpaar Natalie I. und Dirk I. ab.

Die Inthronisierung erfolgte kürzlich zur Eröffnung der neuen Kampagne. Das gab es beim KVA bisher noch nicht. Auch ist es bei den Annweilerer Narren noch nicht vorgekommen, dass ein Prinzenpaar drei Kampagnen überdauert hat. Das liegt an Corona.

Die Kampagne 2019/2020 war gerade über die Runden gebracht worden, als im März 2020 der Lockdown ausgerufen wurde. 2021 sahen die Aussichten auf eine Wiederbelebung lange erfolgversprechend aus. Es war fast alles vorbereitet: Die Prunksitzungen waren eingeplant, die Orden bestellt, die Kostüme genäht, die Garden eintrainiert, die Verträge für die Gastauftritte abgeschlossen. Zum Eröffnungsball im Januar sollte das Prinzenpaar gekürt werden. Es kam alles anders.

Saison mit Eröffnungsball gestartet

Die hochgeschnellten Infektionszahlen machten alle Pläne zunichte. Die Kampagne musste abgesagt werden. Solch einen Rückschlag will der KVA nicht mehr hinnehmen. Dessen sind sich Anja und Dieter Emanuel mit allen Bockstallesiern einig. Vorsorglich ist die neue Saison mit dem Eröffnungsball gestartet worden, anstatt ihn in den Januar zu legen, und sie soll auch ganz durchlaufen werden.

Anja I. und Dieter I. sind voller Erwartung. Sie sind seit fast 30 Jahren miteinander verheiratet und wohnen in Annweiler. Er ist 54 Jahre alt, sie zwei Jahre jünger. Sie haben zwei Töchter: Yasmina, 23 Jahre alt und kurz vor Abschluss ihres Studiums, und Lucia, mit 18 Jahren angehende Abiturientin. Dieter ist von Beruf Funkelektroniker. Er hat Nachrichtentechnik studiert und arbeitet in der Automobilindustrie, in einem Werk, das Zusatzheizungen für E-Autos herstellt. Dort ist er Qualitätsmanager, zurzeit freigestellter Betriebsrat. Anjas Arbeitsplatz ist die Fachklinik Eußerthal, wo sie eine Dreiviertelstelle in der Hauswirtschaftsabteilung innehat. „Sozusagen Mädchen für alles“, meint sie dazu.

Erster Auftritt in Bad Dürkheim

Wie kamen die beiden zur Fasnacht? Durch die beiden Mädels, entgegnen sie prompt. Tanzen sei deren Leidenschaft. Daher wurde die Familie Mitglied im KVA, als Yasmina und Lucia noch Kleinkinder waren. Im Tanzen brachten es sie bis zur Trifelsgarde. Die Eltern waren bei allen Unternehmungen dabei, packten im Verein mit an. Regelmäßig fahren sie die Töchter auch zum Turniertanzen nach Mannheim. Mit ihrer Mannschaft hat Yasmina bereits eine Deutsche Meisterschaft errungen.

Den ersten Auftritt hat das Paar beim „Ball der Prinzessinnen“ in Bad Dürkheim. Weiter geht es zu Gastvereinen, zu Umzügen und zu Events ihres Heimatvereins, insgesamt zu 21 Terminen.