Seit Dienstagabend hat auch Barbelroth einen neuen Bürgermeister. Damit haben alle Gemeinden in der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern ihren Ortschef für die kommenden fünf Jahre.

Bei der Kommunalwahl am 9. Juni hatte es keinen Kandidaten für das Amt des Ortsbürgermeisters in Barbelroth gegeben. Also musste der Gemeinderat ran. Einstimmig bei einer Enthaltung wählte das zwölfköpfige Gremium in seiner konstituierenden Sitzung Kurt Löwenmuth zum Nachfolger von Roland Nuß. Zuvor war Löwenmuth seit Februar 2023 Beigeordneter. Als größtes Projekt nennt der 69-jährige Rentner, der vor seinem Ruhestand lange Jahre Leiter des Zoll- und Verbrauchsteuermanagements bei Daimler war, das noch nicht erschlossene Baugebiet im Ort. Zwischen 15 und 20 Bauplätze sollen dort entstehen, wie er erklärt. Auch ein altersgerechtes Wohnen sei auf dem Areal geplant.

Zum neuen Beigeordneten wurde einstimmig Werner Dietrich gewählt. Durch die Wahl zum Bürgermeister verliert Löwenmuth sein Ratsmandat, für ihn rückt Max Dietrich nach.