Kurt Diemert, der frühere erste Beigeordnete der Gemeinde Gleisweiler, ist in der vergangenen Woche im Alter von 91 Jahren gestorben. „Er hat viel für den Ort getan“, lobt Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber sein Engagement in der Politik und im Vereinsleben. „Wir verlieren einen Ratgeber, der Gleisweiler liebte und die Entwicklung im Dorf aufmerksam beobachtete.“ Der gelernte Buchdrucker war 20 Jahre lang Vorsitzender des örtlichen Pfälzerwald-Vereins. Er war ein begeisterter Wanderer und ein wandelndes Lexikon, wenn es um Feld und Flur in der Südpfalz ging. Kurt Diemert war Mitglied des Papiermuseumsvereins. Für das Museum engagierte er sich seit dessen Gründung im Jahre 1996. Auch hütete er einen kleinen Schatz von alten Büchern. Diemert hinterlässt seine Frau Karla, mit der er mehr als 67 Jahre verheiratet war, sowie Tochter Gudrun.

Die Beerdigung ist am Freitag um 14 Uhr auf dem Friedhof in Gleisweiler.