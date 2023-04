Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kostenlos Flammkuchen probieren. Kostenlos Minigolf spielen. Eine Weinprobe des Lieblingswinzers. Sich das Lieblingsgericht kochen lassen. Das bietet ab September die Weinstube „Pfalzgenuss“ im Kurpark in Bad Bergzabern. Es ist bereits der zweite Pächter-Neustart in dem Café in diesem Sommer. Warum?

Bad Bergzabern. Lange Zeit beherbergte das Kurparkcafé in Bad Bergzabern das Eiscafé Bechtolina. Dann stand der Flachbau mit Außenbereich und Minigolfplatz leer. Am 25. Juni