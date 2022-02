Die Markwardanlage in Annweiler wird aktuell barrierefrei ausgebaut. Allerdings machen die schlechte Witterung und Lieferengpässe den Arbeitern zu schaffen. Deswegen müssen mehr Wege gesperrt werden, als eigentlich vorgesehen war.

Im Kurpark wird ein 1,5 Kilometer langer barrierefreier Rundgang mit Zugang zu Rastplätzen und Attraktionen entstehen. Dazu müssen die Höhenunterschiede ausgeglichen werden. Durch mehrere Verbindungswege kann der Weg verkürzt werden. Zudem wird ein Parkplatz für Behinderte geschaffen, und es werden unterfahrbare Infotafeln aufgestellt. Knapp 400.000 Euro kostet der Ausbau, 85 Prozent übernehmen Land und EU.

Eigentlich sollten die Arbeiten als Wanderbaustelle vonstatten gehen. Aber das Wetter und Materialmangel machten einen Strich durch die Rechnung. Um weiterhin im Zeitplan zu bleiben, wurde an weiteren Stellen im Park mit den Arbeiten begonnen, wie Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried berichtet. Deswegen musste gerade im oberen Parkbereich Richtung Bindersbach mehr als angedacht gesperrt werden. Der linke und der rechte Weg nach Bindersbach sind aktuell gesperrt. Der mittlere Weg wird im Zuge der voranstreitenden Offenlegung des Osterbächels ebenfalls gesperrt werden. Ein direkter fußläufiger oder fahrradtauglicher Zugang nach Bindersbach durch die Markwardanlage werde nicht immer möglich sein, darauf weist Seyfried hin. Wer in den Ortsteil gelangen will, muss auf den Feldweg oberhalb der Minigolfanlage beziehungsweise den Zugang bei den Pfalz Lamas ausweichen, die weiterhin uneingeschränkt genutzt werden können.

Aufruf zur Pflasteraktion

Der für den Parkausbau zuständige erste Beigeordnete Dirk Müller-Erdle versichert, dass die beteiligten Firmen ihr Möglichstes tun, um die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Besucher sollten auch beachten, dass bei den Wohnmobilstellplätzen und den Parkplätzen der Minigolfanlage vorbereitende Baustellen zur Lagerung und zum Abtransport von Material eingerichtet wurden. Camper können aber weiterhin die Ver- und Entsorgungseinrichtungen nutzen. Auch die öffentlichen Toiletten sind weiterhin zugänglich. Jedoch ist die Behindertentoilette kurzfristig wegen des dortigen Wegebaus nicht nutzbar. „Das Ende der Arbeiten ist glücklicherweise absehbar, und eine schöne Parkanlage für alle wird uns ab Sommer schöne Momente bescheren“, hält Seyfried fest.

Auch im unteren Bereich der Markwardanlage, an der alten Konzertmuschel, wird die Arbeiten in den nächsten Tagen losgehen. Dann soll in einer Ehrenamtsaktion die Pflasterfläche vor der Konzertmuschel entfernt werden. Der Arbeitseinsatz ist geplant für Samstag, 26. Februar, 10 bis 16 Uhr. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Die Pflastersteine können als Erinnerung mitgenommen werden, gerne auch in größeren Mengen.

Kontakt

Die Stadt freut sich über jede Hilfe. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bei Dirk Müller-Erdle unter Telefon 0170 4832987 oder per E-Mail an beig1@annweiler.de.