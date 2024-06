Ach ja, in den kleinen Orten tief im Pfälzerwald, da ticken die Uhren noch anders. Das kann man gerade wieder bei der Kommunalwahl erleben.

So waren am Dienstagabend die Ergebnisseiten mancher Gemeinden auf der Homepage der Verbandsgemeinde Hauenstein noch immer leer. Aus unserem Verbreitungsgebiet fehlten die Ratsergebnisse für Schwanheim, Hofstätten und Hermersbergerhof. Nun leben in Letzterer gerade mal 50 stimmberechtigte Wähler. Was kann daran so lange dauern?, fragten wir uns und hakten bei der Verwaltung nach.

Und zugegeben, die Antwort des zuständigen Sachbearbeiters ließ uns schmunzeln. Ausgezählt seien die drei Orte längst, berichtet Peter Jost. Doch es habe ein anderes Problem gegeben. Das digitale Zeitalter scheint nämlich noch nicht so ganz zwischen den Baumwipfeln angekommen zu sein. Zumindest nicht als Notwendigkeit in den Köpfen der Menschen, die gerne und glücklich fern urbaner Fesseln leben. Dass die Wahlhelfer die Ergebnisse ihres Ortes auf einem USB-Stick erfassen sollten, damit die Verwaltung diese ins System übertragen kann, wurde dort nicht registriert. „Die haben wie in guten alten Zeiten alles handschriftlich erfasst“, so Jost. Aber auf diesem Weg kriegt man die Daten nun mal nicht mit einem Klick von A nach B. Deswegen dauerte es dort bis Mittwoch, bis die Wähler das Ergebnis ihrer Orte auch einsehen konnten.

Übrigens, unsere Knallermeldung am Montag, dass die kleine Waldgemeinde Darstein den Coup geschafft hat und 100 Prozent Wahlbeteiligung erreichte, wie auf der VG-Homepage bekannt gegeben, stellte sich kurz darauf als Ente heraus. Da habe wohl jemand beim Erfassen die falsche Zeile erwischt und die Zahl der Wähler bei den Stimmberechtigten eingetragen, erfuhr man später aus der Verwaltung.