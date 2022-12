SÜW. Man muss durch die Fenster schauen, um die Ausstellung zu sehen – das ist das Wesen der Galerie mobile. Herxheimer Gymnasiasten haben den Container mit ihrer Kunst bestückt.

Der Übersee-Container des Vereins zur Förderung von Kunst und Kultur an der Südlichen Weinstraße, der als Galerie dient, steht am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach. Schüler des Leistungskurses Bildende Kunst 12 am Gymnasium des Pamina-Schulzentrums Herxheim haben die Galerie mobile in einer Spray-Aktion neu gestaltet. Der Landkreis Südliche Weinstraße hat den umgestalteten Übersee-Container wieder seiner Bestimmung übergeben: Als grenzüberschreitender Ausstellungsort zeigt der Raum erneut Kunst von „hiwwe und driwwe“, aus Frankreich und aus Deutschland.

Landrat Dietmar Seefeldt begrüßte bei der Übergabe der umgestalteten Galerie deutsche und französische Freunde. Er erinnerte an den Ursprung. „Unter der Anleitung von Thomas Baumgärtel, dem international bekannten ,Bananen-Sprayer’, ist mit der Aktion während der Kulturtage Südliche Weinstraße ein bemerkenswertes Ergebnis entstanden.“ Der Landrat sagte, die umgestaltete Galerie verdiene Aufmerksamkeit und werde sicher auch für kontroverse Diskussionen sorgen, meinte Seefeldt: „Auch dies ist Aufgabe der Kunst.“

Schüler werden zum Kollektiv

Simon Lietzmann, Schulleiter des Pamina-Gymnasiums und Leiter des Spray-Projekts, hob hervor: „Der von den Schülerinnen und Schülern gemeinsam gewählte Titel ,connect’ steht für die Idee eines mobilen Kunstraums, der an unterschiedlichen Orten temporäre Station nimmt, um die Kunst zu den Menschen zu bringen und Menschen und Orte durch Kunst zu verbinden.“ Auch stehe der Titel für die Verbindung zum künstlerischen Kollektiv, die die jungen Menschen für die Aktion eingegangen seien. Er berichtete von vielen ernsthaften, bewundernswerten Diskussionen und demokratischen Entscheidungen, die das Kollektiv geführt und getroffen habe, um gemeinsam am Werk zu arbeiten.

Lara Baur, Emma Fischer, Anna Lina Frick und Emilie Steinbrecher vertraten das Kollektiv bei der Übergabe der Galerie. Sie berichtete, dass die Idee zur Ausstellung am Aktionstag selbst gekommen sei. Auf Papier übten und probierten sie ihre vorbereiteten Konzepte mit der Spraydose aus. Diese können als eigenständige Arbeiten und als Studien zum Gesamtwerk der Container-Hülle begriffen werden. Die Bilder in Rot und Schwarz laden zu Assoziationen und zum Nachspüren rund um den Titel „connect“, auf Deutsch: „verbinden“, ein.

Info

Die Ausstellung „connect“ in der Galerie mobile am Deutschen Weintor in Schweigen-Rechtenbach ist täglich von außen zu sehen, und zwar durch vier Fenster am Container. Zur Ausstellung ist ein Katalog entstanden. Exemplare können bei Andrea Linnenfelser per E-Mail angefragt werden: Andrea.Linnenfelser@suedliche-weinstrasse.de.