Thomas Wollenweber ist neuer Vorsitzender des Vereins Kunst und Kultur in Annweiler. Er folgt auf Christina Schramm, die den Verein seit der Gründung im Jahr 1997 ununterbrochen geführt hatte. Aufgrund ihrer schweren Erkrankung hatte sie das Amt vor Kurzem zur Verfügung gestellt. Die eigens zur Wahl einberufene Mitgliederversammlung wählte den ehemaligen Stadtbürgermeister einstimmig zum Nachfolger. Gegenkandidaten gab es nicht.

Schramm hatte den Verein einst ins Leben gerufen, um das kulturelle Leben in der Trifelsstadt anzukurbeln und zu bereichern. Dieses Vermächtnis zu bewahren, das Angebot aber auch zu erweitern und entsprechend einem sich gewandelten Kunstverständnis anzupassen, hat sich Wollenweber aufs Panier geschrieben. Kunst und Kultur seien ihm schon von jeher ein besonderes Anliegen gewesen, sagte er. Die Vergabe des Kunstpreises während der Annweilerer Kunstmeile, die viele Jahre stattfand, ging auf seinen Impuls zurück. Der neue Vorsitzende möchte dem kulturellen und künstlerischen Leben in Annweiler frischen Wind geben. Vereinsmitglieder und Bürger sind aufgerufen, sich mit Ideen und Wünschen an ihn zu wenden. Zudem wählte die Versammlung die Besetzung weiterer Ämter neu.

Der Vorstand

Vorsitzender: Thomas Wollenweber, stellvertretende Vorsitzende: Christine Jung, Schatzmeisterin: Eleonore Hertweck, Schriftführer: Peter Pohlit. Beisitzer: Birgit Achtermann, Michael Becker, Iris Grötsch, Elizabeth Wollenweber, ein Vertreter der Stadt Annweiler. Kassenprüfer: Peter Bung, Uwe Tabel.