Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Heute haben wir mal wieder einen klassischen Fall von „Ist das Kunst oder kann das weg?“ im Angebot. Am Brunnen in der Marktstraße in Kirrweiler wurde dem geneigten Betrachter dieser Tage eine