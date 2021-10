Corona habe das Leben in den vier Abteilungen des Kulturvereins Freimersheim zum Stillstand gebracht. Doch bald will der Verein mit seinem Gemischten Chor, Theater, der Bigband „Moonshiners“ und dem Chor „Four Connected“ wieder auftreten, berichtete Vorsitzender Klaus Vonnieda bei der Mitgliederversammlung.

Der 200 Mitglieder starke Verein plant für 2022 wieder Theateraufführungen. Der Gemischte Chor besteht aktuell aus 16 Sängerinnen und Sängern. Die Bigband hatte im September 2021 mit dem Proben-Neustart begonnen. Laut Leiter Christof Krzeslack werden nach wie vor Trompeter, Posaunisten und ein zweiter Schlagzeuger gesucht. Informationen erteilen Günter Traub, Telefon 06347 918055, und Christof Krzeslack, Telefon 06344 9697570. Trotz widriger Umstände brachte es Four Connected 2020 im Freien auf 19 Präsenzproben. Ab Januar 2021 gab es Online-Proben. Inzwischen probt der Chor wieder in der Frimarhalle. Vonnieda informierte, dass der zaghafte Start des Schulchors an der Gäuschule eingestellt wurde. Wenn es die Rahmenbedingungen zulassen, soll das Projekt wiederaufgenommen werden.

Verein muss Minus verkraften

Laut Schatzmeister Frank Jäckle muss der Verein 2020 ein Minus von 8500 Euro verkraften, da Einnahmen fehlten, die Honorarzahlungen an die musikalischen Leitungen aber aufrechterhalten wurden. Neben den Ausgaben für die Musikförderung an der Gäuschule mussten für den Vereinsraum Regale angeschafft werden. Außerdem schlug die Neugestaltung der Internetseite zu Buche.

Seit 2011 veranstaltet der Verein im Zwei-Jahres-Rhythmus „Musik ... und mehr“. Dabei haben Bürger und Gruppen die Gelegenheit, den Abend mit ihren Talenten in Musik, Tanz, Theater und mehr mitzugestalten. Interessierte für die Veranstaltung am Samstag, 27. November, in der Frimarhalle, können sich an Günter Traub oder Klaus Vonnieda, Telefon 06347 918500, info@kult-f.de, wenden.

Der Vorstand

Vorsitzender: Klaus Vonnieda, Stellvertreterin: Doris Jung, Rechner: Frank Jäckle, Schriftführerin: Annette Struppler-Bickelmann, Beisitzer: Heike Seebach, Lena Vonnieda und Carola Zöller, Rechnungsprüferinnen: Natalie Dernberger und Sonja Gödelmann, Abteilungsleiter: Gemischter Chor: Daniela Hammann, Vertreterin: Annette Struppler-Bickelmann, Theater: Steven Rummel, Vertreter: Patric Schreieck, Bigband: Günter Traub, Vertreter: Reiner Siepmann, Four Connected: Susanne Kuppetz, Vertreter: Thomas Hecky.