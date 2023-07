Die Kulturschaffenden aus Herxheim haben auf die jüngsten Sparmaßnahmen der Gemeinde mit einer Unterschriftenaktion reagiert.

Bei der jüngsten Sitzung des Herxheimer Gemeinderates übergaben sie eine Liste mit 1125 Signaturen an das Gremium, dass ihnen Wochen zuvor die Zuschüsse gekürzt hatte. Die Gemeinde hatte zuvor den Rotstift ansetzen müssen, um den Haushalt von der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) genehmigt zu bekommen.

Nach Ansicht von Ben Hergl, Schauspieler und künstlerischer Leiter des Chawwerusch-Theaters, sei es der falsche Ansatz, bei der Kultur zu sparen. „Es geht nicht darum, dass wir die Hand aufhalten und Almosen haben wollen. Die Kulturszene in Herxheim ist ein Alleinstellungsmerkmal der Gemeinde. Mit 80 Veranstaltungen im Jahr ziehen wir Gäste aus der näheren und weiteren Umgebung an, die auch anderswo Geld in Herxheim ausgeben, etwa in der Gastronomie“, betont er.

„Wir möchten in Dialog kommen“

Ben Hergl ist enttäuscht davon, dass die Kultur im Ort vor vollendete Tatsachen gestellt wurde. Daran sehe man, dass es an Wertschätzung für diese Arbeit fehle. Eine Konsequenz, die das Theater aus dem Verlust von 10.000 Euro an Fördergeldern innerhalb von zwei Jahren ziehe müsse, sei es zum Beispiel, den Festakt anlässlich des 40-jährigen Bestehens im kommenden Jahr abzusagen. Auch andere kulturelle Einrichtungen wie die Villa Wieser müssen Einschnitte machen. Mit der Unterschriftenaktion wollten die Kulturschaffenden dem Rat zeigen, dass ihre Arbeit von der Bevölkerung wahrgenommen und geschätzt wird.

„Uns ist klar, dass der Haushalt nun beschlossen ist und die Nummer damit erstmal durch ist“, erklärt der Schauspieler. „Wir hoffen aber, das wir jetzt wieder mit den Entscheidungsträgern in den Dialog kommen und nach vorne schauen können. Kommunikation ist das Zauberwort. Und wie schlecht würde die Gemeinde dastehen, wenn wir nächstens Jahr zum Jubiläum die Ministerpräsidentin zu Besuch haben, die uns zum Jubiläum gratuliert – während uns gleichzeitig die Heimatgemeinde die Mittel versagt?“