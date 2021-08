Es hat zwar doch ein paar Monate länger gedauert als geplant, aber nun ist der Wiederaufbau der Ende 2018 abgebrannten Gaststätte „Zum Logel“ in Hainfeld abgeschlossen – und der Inhaber kann sich vor Buchungen kaum retten.

Es passierte am letzten Samstag des Jahres 2018: Wohl ausgelöst durch einen technischen Defekt in der Küche wurde das beliebte Lokal ein Raub der Flammen. Menschen kamen nicht zu Schaden. Über 160 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdiensten, Polizei und Technischem Hilfswerk waren im Einsatz. Schnell war klar: Das etwa 200 Jahre alte Gebäude war auf unabsehbare Zeit nicht mehr zu nutzen.

Das Lebenswerk von Inhaber Helmut Götz lag in Schutt und Asche. Was hatte der 64-jährige Küchenmeister materiell und emotional alles investiert, als er das Winzeranwesen 2008 übernommen und mit viel Liebe zum Detail und großem Gespür für Deko und Ambiente ausgebaut hatte. Der Brand des Traditionsrestaurants löste eine Welle der Betroffenheit und Anteilnahme aus – bei Einheimischen wie auch Stammkunden aus der ganzen Pfalz.

Gastro-Zwischenspiel im „Räwehäsel“

Götz schien zwar zunächst am Boden zerstört, fand im Weingut Ludwig Graßmück bei Schwester und Schwager Unterschlupf. Doch schnell reifte in ihm der Wille, nicht aufzugeben und mit unbändigem Tatendrang den Blick nach vorne zu richten. In der damals leerstehenden Weinstube „Räwehäsel“ in der Roschbacher Straße bewirtete er seine Gäste weiter, und zwar ab April 2019 unter der Bezeichnung „Zum Logel Quartier“. Gleichzeitig setzte er, unterstützt von Behörden und Versicherung, alle Hebel in Bewegung, um den Wiederaufbau des Lokals an der Ecke von Raiffeisenstraße und Kirchgasse voranzutreiben.

„Meine Devise war schon immer: Hart arbeiten, im Miteinander die Ziele erreichen, immer Verständnis und Respekt zeigen“, sagt Götz, der gebürtige Bellheimer, der früher beruflich schon in der Schweiz und im Schwarzwald wirkte. Schnell stand auch fest, das Lokal im alten Stil wieder aufzubauen. Natürlich mit modernen Elementen, die vor allem dem Brand- und Schallschutz sowie der Logistik geschuldet sind. Rund eine Million Euro wurde eigenen Angaben zufolge investiert. Fachwerk war und ist Trumpf. Wie vor dem Brand dienen die früheren Stallungen dem Küchenbereich und die Scheuer dem Lokal. 70 Plätze gibt es innen und 32 außen.

Mittagstisch immer mittwochs und freitags

Seiner Linie treu geblieben ist Götz auch beim Speisen- und Getränkeangebot: „Alles wird frisch zubereitet“, sagt der Chef des Hauses auch mit Blick auf den Mittagstisch, den es mittwochs und freitags gibt. Und zwar für 8,50 Euro, die Suppe inbegriffen. Da standen nach der Wiedereröffnung beispielsweise Kassler, Wirsing und Kartoffeln oder Seebarschfilet auf der Karte. Küchenchef Stefan Srowik und Serviceleiterin Gabi Theuer freuen sich, demnächst auch mit Wildspezialitäten die Gäste verwöhnen zu dürfen.

Obwohl bisher nur über Facebook angekündigt, kann sich das Lokal mit vier festen Mitarbeitern und drei Aushilfen seit dem ersten Tag, 14. Oktober, vor Nachfragen kaum retten. „Es gab bisher eine Riesenresonanz. Vor allem dank unserem Stammpublikum, das uns schon lange die Treue hält.“ Dazu zählen laut Götz auch Urlauber aus ganz Deutschland, die schon von daheim anrufen und ihre Reservierungen telefonisch durchgeben. Ein Hingucker für die meisten ist ein vom Grundwasser gespeister Originalbrunnen im Keller. Der Name der Gaststätte ist übrigens abgeleitet von Logel, einem auf dem Rücken getragenem Behälter, der früher für den Traubentransport bei der Weinlese verwendet wurde.