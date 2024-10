Die ehemaligen Kastanienprinzessinnen Felicitas I. (2009/10) und Daniela I. (2014/15) aus den Annweilerer Weingütern Burgunderhof Schneider und Doktores Töpfer laden für Mittwoch, 6. November, um 17.30 Uhr gemeinsam mit dem Ristorante Da Angelo zu einer Weinprobe unter dem Motto „ Wein trifft Kastanie“ ein. Auf der geschmacklichen zweistündigen Entdeckungsreise werden sechs Weine verkostet. Ergänzt wird sie durch „keschdliche“ Appetithäppchen. Schauplatz der Veranstaltung ist das italienische Restaurant in der Hauptstraße 58 in Annweiler, die Teilnahme kostet 30 Euro. Um Anmeldung bis Montag, 4. November, im Büro für Tourismus unter Telefon 06346 2200 oder per E-Mail an info@trifelsland.de wird gebeten. Hintergrund der Weinprobe sind die Feierlichkeiten rund um das 20-jährige Bestehen der Kastanienprinzessin im Trifelsland.