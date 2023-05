Die Stadt Edenkoben profitiert von einem landesweiten Projekt, bei der Kulturlandschaften und Sehenswürdigkeiten digital erfasst werden.

Das Informationsverzeichnisses, das nun auch durch Edenkobener Schätze ergänzt wird, steht unter den Namen Kuladig, eine Kurzform für „Kultur.Landschaft.Digital“. Gefördert wird es unter anderem vom rheinland-pfälzischen Innenministerium.

In Edenkoben hat sich eine Arbeitsgruppe gebildet, die zusammen mit der Projektleitung sowie Studierende der Uni Koblenz Objekte in der Stadt erfassen, indem sie Fotos, Videos und Audioaufnahmen machen. Mitglieder der Gruppe sind Anja Schneider vom i-Punkt, Martina Roth vom Sekretariat der Stadt, Gästeführerin Jutta Grünenwald und der Archivar des Heimatbundes, Hubert Minges. Historiker Herbert Hartkopf wird sich mit einbringen, ebenso der Archivar des Landkreises SÜW, Andreas Imhoff. Bis Jahresende sollen die Objekte aus Edenkoben erfasst sein. Es könnten dabei Apps und QR-Codes für Einheimische und Touristen entstehen.

Was in die Datenbank kommen könnte

Der von Stadtbürgermeister Ludwig Lintz für das Projekt avisierte „König-Ludwig-Weg“ könnte an Bauwerken entlangführen, die in Verbindung zum ehemaligen bayerischen König Ludwig I. stehen. Dabei soll ein Objekt Teil des Weges sein, das nur noch von Bildern bekannt Ist: Der Königsbahnhof, der im Januar 1945 durch die Explosion eines Munitionszuges zerstört wurde. Imposant sind die noch existierenden Gebäude des ehemaligen königlichen Amtsgerichtes und des gegenüberliegenden königlich bayerischen Rentamtes. In beiden Häusern werden heute die Schüler der Fachhochschule für Finanzen unterrichtet.

Zur Erfassung geeignet sind auch die Kirche am Ludwigsplatz, das Rathaus oder die ehemalige königliche Hofapotheke am Stadtberg. Auch die Pädelscher, die kleinen historischen Pfade, welche Edenkoben durchziehen, sind prädestiniert für die Aufnahme in die Datenbank.lam

Info

www.kuladigrlp.net