In Annweilers Stadtteil Gräfenhausen wurde die Hohlstraße ausgebaut. Währenddessen wurden erhebliche Schäden auch in der benachbarten Krummgasse festgestellt, sodass dort auch bald mit Ausbauarbeiten begonnen werden soll.

Dort werden die gleichen Ausbauschritte wie in der Hohlstraße ausgeführt und auch das dort bereits verbaute Pflaster weitergeführt, wie die Stadt bei einer Einwohnerversammlung informierte. Ein Teil des Kopfsteinpflasters wird aufgehoben, um es in den Randbereichen einzusetzen. Der Regenwasserkanal und die Wasserleitung werden erneuert. In diesem Zuge können Grundstücksbesitzer ihren Hauswasseranschluss erneuern oder die zur Straße liegenden Kellerwände abdichten. Sobald es die Witterung zulässt, soll mit dem Bau begonnen werden. Die Stadt rechnet damit, dass die Arbeiten im November fertiggestellt sind.

In dieser Zeit wird die Baufirma den Mülleimertransport übernehmen. Deswegen empfiehlt es sich, die Tonnen eindeutig mit Namen und Hausnummer zu kennzeichnen. Eine Zufahrt zu den Grundstücken wird während der Bauphase nur nach Absprache möglich sein. Bei Fragen oder Problemen können sich die Anwohner an die Bauleitung vor Ort, an die Stadtwerke oder die VG-Verwaltung wenden.

Nach den Sommerferien gehen die Bescheide für die Ausbaubeiträge für die Hohlstraße raus. Grundstückseigentümer müssen mit folgenden Kosten pro Quadratmeter rechnen: 2020 0,02 Euro und 2021 1,01 Euro.