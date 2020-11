Die Fällung eines rund 100 Jahre alten Quittenbaums in Edesheim hat die Gemüter erhitzt. Die Ortsgemeinde wirft der Verbandsgemeinde-Verwaltung Edenkoben vor, nicht informiert worden zu sein. Bürger sprechen von Willkür. Jetzt stellt sich Bürgermeister Olaf Gouasé vor seine Leute – und warnt vor falscher Naturromantik.

Der Quittenbaum auf dem Königinnenplatz in Edesheim sei unsachgemäß gesichert und definitiv so stark geschädigt gewesen, dass er habe gefällt werden müssen, betont Gouasé in einer Stellungnahme Bezug nehmend auf den Bericht und die jüngsten Leserbriefe in der RHEINPFALZ. Damit reagiert der Chef der Edenkobener Verwaltung auf die Kritik an seinen Mitarbeitern, intransparent und überzogen gehandelt zu haben. Dass ein Baum nicht mehr standsicher sei, das sei von außen nur für Fachleute zu erkennen, die dann auch wüssten, was zu tun sei, betont der Christdemokrat, der innerhalb seines Dezernats auch für die Sicherheit von Bäumen verantwortlich zeichnet. Für das auf den Tag der Fällung folgende Wochenende seien Sturmböen angekündigt gewesen. Wäre eine Person durch herunterbrechende Äste oder gar durch das Umfallen des Baumes zu Schaden gekommen, hätten die Verantwortlichen in der Orts- und Verbandsgemeinde zivil- und strafrechtlich belangt werden können beziehungsweise sogar müssen.

Gouasé betont, es sei Aufgabe der politisch Verantwortlichen, für eine reibungslose Kommunikation zu sorgen. Interne Fehler müssten aufgearbeitet werden. „Die hier dargetane Theatralik ist aber weder angebracht noch zielführend“, schreibt Gouasé und meint damit die Äußerungen des Edesheimer Ortsbeigeordneten Karl Herbst (FWG), der der Verwaltung unter anderem eine Kommunikationspanne vorgeworfen hatte. Auch er möge Bäume, schreibt Gouasé. Aber: „Naturromantik und selbst ernannter Sachverstand helfen uns in solch brisanten Fragestellungen wenig weiter.“ Der für den Aufgabenbereich zuständige Bernhard Bäcker nimmt der Verwaltungschef besonders in Schutz. „Er ist als Diplomingenieur für Forstwirtschaft in diesen Fragen umfassend ausgebildet sowie praktisch erfahren und nicht nur nach meiner Auffassung kompetent und tüchtig.“