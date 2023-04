Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wohnungen, insbesondere altersgerechte Objekte, sind auch in Großfischlingen Mangelware. Ein kirchliches Bauunternehmen möchte mit einem Projekt welche schaffen, was die Bürger begrüßen. Umstritten ist jedoch der Standort des geplanten Gebäudes.

Dem Gemeinnützigen Siedlungswerk (GSW) Speyer bläst wegen seines Bauprojektes in Großfischlingen Gegenwind ins Gesicht. Das wurde in der Einwohnerversammlung am Dorfgemeinschaftshaus