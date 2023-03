Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Tuch zwischen der Trifels Natur und dem ehemaligen Revierförster Christoph Staufer ist zerschnitten. Immer wieder hat er in Sachen Erddeponien im Wald den Finger in die Wunde gelegt. Nun übt er an einem weiteren Bauvorhaben Kritik. Auf Nachfrage reagiert die Forstgesellschaft der Stadt Annweiler trotzig.

Als ehemaliger Revierförster kennt Christoph Staufer aus Rinnthal den Forst rund um Annweiler wie seine Westentasche. Die umstrittenen Erdauffüllungen der Trifels Natur mitten im Wald – wegen