So bunt sieht eine Krippe selten aus. Ein Ehepaar aus Essingen fand, es sei zu früh, die Weihnachtskrippe abzubauen. So funktionierte es die Szenerie passend zur fünften Jahreszeit um. Fasching fällt wegen Corona aus? Von wegen.

Gernot Benz und Martina Krehl haben den Lockdown kreativ genutzt. In mühevoller Handarbeit bastelten sie allerlei neuartige Figuren für ihre Krippe. So wichen Esel, Joseph und das Jesuskind bunten Artisten und Jongleuren. Mit Lichtern und grellen Farben kommt richtig Faschingslaune auf. Der besinnliche Stall wurde zur blinkenden Partyhöhle.

Wie kamen die beiden Essinger auf die skurrile Idee? „Seit ein paar Jahren gibt es bei uns am Brunnen immer irgendwas Künstlerisches“, erzählt Martina Krehl. Das erfreue die Spaziergänger und sehe einfach schön aus. Gerade in einer Zeit, in der alles etwas trist sei, tue ein wenig Spaß und Farbe doch gut, findet sie. „Die Krippe hatten wir ja schon selbst gebaut“, meint Krehl, „da habe ich dann einfach einen Clown reingehängt, Lichter befestigt und mir Stoff bestellt für schöne Kostüme.“ Die Aktion zaubert so manchem Nachbarn und Passanten ein Schmunzeln aufs Gesicht. So auch Magdalena Degner von nebenan, die die RHEINPFALZ darauf aufmerksam machte, damit sich noch mehr Menschen an dem lustigen Schauspiel erfreuen können.