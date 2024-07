Ein Banner mit der Aufschrift „Somalier go home. Abschieben“ ist strafrechtlich nicht von Bedeutung. Zu dieser Auffassung kommt die Staatsanwaltschaft Landau, nachdem sie den Fall geprüft hat.

Das Aufhängen eines zweiteiligen Banners mit den Worten „Somalier go home. Abschieben“ durch Unbekannte vom 14. auf den 15. Mai in einem Dorf in der Verbandsgemeinde Landau-Land