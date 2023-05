Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gotenhafen bei Danzig. Januar 1945. Marta Wagner, mit drei Kindern auf der Flucht, steht vor einem Riesenschiff und hofft auf Rettung. Aber sie wird abgewiesen. Ein schrecklicher Moment. Und doch lebensrettend: Denn das Schiff heißt Wilhelm Gustloff und fährt in eine der größten Katastrophen der Seefahrtsgeschichte mit Tausenden von Toten. Eines der Kinder ist der heute 82-jährige Joachim Wagner aus Eschbach.

Joachim Wagner sitzt vor einigen Tagen in seiner Wohnung in Eschbach und erinnert sich an die Zeit, als alles zusammenbrach und die Menschen in endlosen Strömen von Ostpreußen in