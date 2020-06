Der Badespaß ist zwar naturgemäß etwas eingeschränkt, aber wenigstens wieder möglich: Trotz Corona-Auflagen können Schwimmer in Maikammer seit Mittwoch wieder ihre Bahnen ziehen. Da nehmen die Besucher sicher auch ohne große Diskussionen in Kauf, dass es einige Beschränkungen bei den anderen Freizeitbeschäftigungen in Sport und Spiel gibt. Unter anderem bleibt die Kletterwand im Kalmitbad leider gesperrt, wie aber schon die Homepage der Verbandsgemeinde vorab verrät.

Ein echter Mini-Kreisel

Unser Fotograf hat vor Ort nicht nur zum Himmel, zur Sonne und zur Rutsche hochgeschaut, sondern auch genau auf den Boden. Dort ist eine besondere Art der Abstandsregelung zu erkennen: Nicht nur Schlangestehen mit anderthalb Metern Abstand ist hier angesagt, wie eben überall sonst in der Öffentlichkeit auch. Sondern es ist ein echter „Kreisverkehr“ eingezeichnet, wie man es von den Straßen her schon kennt. Eben ein echter „Mini-Kreisel“ dort, wo man eine Kurve einschlagen muss. Das gibt es nicht überall! Ansonsten sind im gesamten Bad aber auch die schon gewohnten Pfeile aufgezeichnet, damit sich die Besucher auf den Wegen nicht zu nahe kommen.

Vielleicht ist diese Art „Miniatur-Verkehrsübungsplatz“ gerade für die jüngsten Besucher gar nicht mal so einschneidend, sondern man könnte einen echten kleinen Übungsparcours fürs Abstandhalten darin sehen. Solange der am Ende zum kühlen Nass führt, dürften alle trotz der wichtigen Regeln ihren Badespaß bekommen.