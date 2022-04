Der Kreistag hat der Leistung von überplanmäßigen Auszahlungen in Höhe von rund 295.000 Euro zur Bewältigung der Corona-Pandemie im Bereich Katastrophenschutz zugestimmt. Bereits in der Sitzung des Kreistags im Juni 2020 wurden überplanmäßige Auszahlungen bewilligt. „Die coronabedingten Auszahlungen wurden im Jahr 2020 nahezu vollständig durch die Stadt Landau im Rahmen des gemeinsam eingerichteten Stabes geleistet. Insgesamt wurden im Jahr 2020 durch Stadt und den Kreis coronabedingte Auszahlungen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro geleistet“, bilanzierte Landrat Dietmar Seefeldt.

Die Stadt Landau habe jetzt die Aufwendungen aus dem Jahr 2020 entsprechend der im öffentlich-rechtlichen Vertrag des Katastrophenschutzes ausgewiesenen Aufteilung abgerechnet. Danach seien durch den Landkreis noch rund 243.000 Euro zu leisten. Des Weiteren komme es durch den Betrieb der Diagnosestation beim Gesundheitsamt zu monatlichen Auszahlungen in Höhe von rund 3500 Euro zuzüglich notwendiger Materialbeschaffungen von rund 500 Euro.

„Derzeit befindet sich die Diagnosestation im Standby-Betrieb. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen ist davon auszugehen, dass die Infrastruktur für 2022 bestehen bleibt, analog zur Aufrechterhaltung der kommunalen Impfstelle. Hierfür ergeben sich Gesamtkosten von rund 48.000 Euro zuzüglich der zu erwartenden Kosten für den Rückbau in Höhe von 4000 Euro. Damit errechnen sich für 2022 zusätzliche Mehrausgaben in Höhe von rund 295.000 Euro, die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht absehbar waren“, erklärte Seefeldt.