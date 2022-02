Die Kreisstraße 54 wird bis zum Ortseingang Roschbach ausgebaut. Dafür hat der Kreisausschuss in seiner Sitzung am Montag freigemacht. Der Ausbau soll in diesem Jahr erfolgen.

Vorausgesetzt die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier erteilt ihre Zustimmung, kann der Landesbetrieb die Arbeiten vergeben. Beim Kreis hofft man darauf, dass alles möglichst zügig geht. „Die Straße ist in einem sehr schlechten substanziellen Zustand“, betont Landrat Dietmar Seefeldt. Ursprünglich war der Ausbau der K54 erst für 2024 im Straßenprogramm des Landkreises vorgesehen. Dass er nun vorgezogen wird, haben die Roschbacher dem Wunsch der Ortsgemeinde Insheim zu verdanken, den Ausbau der K45 in der Ortsdurchfahrt zu verschieben.

Geplant ist der Bestandsausbau der K54 von der L516 bis zum Ortseingang von Roschbach auf einer Länge von knapp 450 Metern. Die Kosten sind mit 400.000 Euro veranschlagt, davon sollen mindestens 65 Prozent durch Zuschüsse des Landes abgedeckt werden.

Außerdem soll eine rund 100 Meter lange Strecke in der Ortsdurchfahrt gepflastert werde. Die rund 350 Meter lange Strecke zwischen dem Pflaster und dem Ortseingang soll zudem einen neuen Belag erhalten. Die Kosten dafür werden auf 40.000 Euro geschätzt.