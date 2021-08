Die Kreismusikschule des Landkreises Südliche Weinstraße bietet eigenen Angaben zufolge in Kooperation mit der Musik- und Kunstschule Weißenburg einen deutsch-französischen Ballettkurs für Kinder zwischen sechs und acht Jahren an. Eine Schnupperstunde ist am Mittwoch, 8. September, 16. 30 Uhr, in der École Municipale des Arts. Die weiteren Unterrichtseinheiten sind ebenfalls dort jeden Montag von 16.30 bis 17.30 Uhr. Wer sich anmelden möchte, kann das telefonisch bei der Kreismusikschule Südliche Weinstraße unter Telefon 06341940196 oder per E-Mail an michelle.heene@suedliche-weinstrasse.de tun.