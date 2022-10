Was würde König Ludwig sagen, wenn er sehen würde, was aus seiner Villa Ludwigshöhe in Edenkoben geworden ist? Diese Frage ist die Kreishandwerkerschaft nachgegangen – und zwar aus einem besonderen Grund.

Ein Zimmerer möchte die Arbeiten begutachten, welche in der Villa Ludwigshöhe im Zuge der laufenden Sanierung vorgenommen wurden – und lernt dabei König Ludwig kennen. Er sitzt in seinem Stuhl, ganz überwältig von dem Zustand des Gebäudes, das für ihn errichtet wurde: „Es sieht alles besser aus als im Jahr 1852, als ich die Villa zum ersten Mal sah.“ Es bezeichnet es als Zauberei und Hokuspokus. Die beiden Männer kommen ins Gespräch, bei dem der junge Handwerker dem Monarchen berichtet, welche Maßnahmen ergriffen werden mussten, um das denkmalgeschützte Gebäude so zu erhalten, wie es sich ihm präsentiert. So erklärt er beispielsweise, dass es Steinmetzen und Maurern gelungen ist, die Schäden zu beheben, welche in Kriegsjahren entstanden sind.

An diesem Dialog ist der Imagefilm aufgehängt, den die Kreishandwerkerschaft Südpfalz-Deutsche Weinstraße in Edenkoben produziert hat. Wie Geschäftsführerin Gitta Altpeter berichtete, wurde das knapp dreiminütige Video im Sommer gedreht. Initiiert wurd es von Kreishandwerksmeister Thomas Liedy. Entstanden ist ein Videobeitrag, bei dem nicht nur einzelne Facetten des Schmuckstücks dargestellt werden. Dem Publikum sollen dadurch auch die Bedeutung und Leistung der Handwerker vor Augen geführt werden. Es sind schließlich die Stuckateure, Dachdecker, Elektriker und Co., die solch eine touristische Attraktion für die Moderne fit zu machen.

Bevor das Projekt in Angriff genommen werden konnte, musste die Generaldirektion Kulturelles Erbe mitspielen. Sie musste den Dreh im Innern des Schlosses genehmigen, die laut Altpeter noch „im Baustellenzustand“ ist. Das Gebäude ist seit mehr als zwei Jahren wegen Sanierungsarbeiten für Besucher geschlossen. Da auch am Dach Hand angelegt wird, soll erst kommendes Jahr Wiedereröffnung gefeiert werden.

Die Kreishandwerkerschaft hat rund 7000 Euro in dieses Projekt investiert, wie Altpeter berichtet. Die Verantwortlichen kamen damit vergleichsweise günstig weg, da weder für Schauspieler noch für Requisiten Geld ausgegeben werden musste. Von der Verkleidung des fiktiven Königs mal abgesehen. Die Hauptrollen spielen Handwerksmeister Ben Berger und Björn Wissmann. Den Dreh übernahm Filmemacher Moritz Schleiffelder, der bereits für die Handwerkskammer der Pfalz Imagefilme produziert hat. Das Drehbuch steuerte Melanie Böhm von der Kreishandwerkerschaft bei.

Der Imagefilm hat die Kreishandwerkerschaft frisch auf ihrer Webseite veröffentlicht. Auch die Mitgliedsbetriebe können ihn in voller Länge publizieren, um auch dadurch das Interesse von Menschen für ihr Handwerk zu wecken. Damit die Nachwuchsgewinnung gelingt, geht der Beitrag zudem an die Schulen. Laut Altpeter müssen die Einrichtungen klären, in welcher Form sie das Video weiterverbreiten. Ob sie den Link beispielsweise auch in einem Elternbrief angeben und damit dafür werben.

Was die Sanierung des kulturellen und historischen Glanzstücks betrifft: Für die gesamte Maßnahme, die bereits zum Teil bei laufenden Betrieb, zum Teil während der Schließung vorgenommen wurden, hat das Land etwa elf Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Die umfangreiche Sammlung an Slevogt-Gemälden, keramische Ausstellungsstücke und die historischen Möbel wurden ausgelagert.

Das Video kann im Internet unter www.khsdw.de abgerufen werden.