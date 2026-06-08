Neben musikalischer Unterhaltung gab es am Montagabend am Kreishaus in Landau auch einiges zu gucken. Bewundert werden konnten unter anderem drei neue Mannschaftstransporte und eine knapp 10.000 Euro teure Drohne des Brand- und Katastrophenschutzes. Nicht ohne Grund – standen doch dieser Bereich und sein Personal im Fokus des Kreisempfangs, zu dem anlässlich des 57-jährigen Bestehens des Landkreises SÜW eingeladen worden war. Somit hatten die Besucher, darunter zahlreiche Offizielle aus der Politik und Wirtschaft, neben dem traditionellen Neujahrsempfang wiederholt die Möglichkeit, sich auszutauschen und über neue Projekte des Kreises zu informieren. Landrat Dietmar Seefeldt nannte hierbei unter anderem den Solarcarport, der auf einem Parkplatz am Kreishaus errichtet wird. Der Christdemokrat nutzte auch die Bühne, um Bürokratieabbau in der Kommunalverwaltung zu fordern und eine bessere Finanzierung der Kommunen. „Wenn kommunale Gestaltungsspielräume verloren gehen, wird Vertrauensverlust folgen. Wir brauchen dringend Gestaltungsmöglichkeiten, sonst sind wir auf der kommunalen Ebene überflüssig“, sagte Seefeldt, wobei er mit Blick auf den neuen Koalitionsvertrag festhielt, „vorsichtig optimistisch zu sein“, dass sich etwas ändert.