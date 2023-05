Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Waldstraße gammelt vor sich hin. Sie muss saniert werden. Der Ortsbeirat möchte, dass das Teilstück beim Ausbau eine Kreisstraße bleibt. Der Kreis sieht das anders und legt drei Varianten auf den Tisch.

Ganz nah dran am Thema sind die Mitglieder des Ortsbeirates Schaidt, wenn sie sich am Mittwoch in der neuen Kulturhalle treffen. Dorthin gelangen sie nämlich nur über die Waldstraße,