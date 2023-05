Ob Straßenbauarbeiten oder Installation von Fotovoltaikanlagen – der Landkreis SÜW kann noch nicht all jene Projekte angehen, die er sich vorgenommen hat. Weil die Kommune unterm Strich kein Plus im Haushalt hat, muss sie Geld einsparen, bevor sie das Portemonnaie zücken darf.

Der Landkreis SÜW hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) im Rücken, weil er ihr keinen ausgeglichenen Haushalt präsentieren konnte. Er ist deshalb angehalten, etwas sparsamer mit seinen Mitteln umzugehen. Ziel einer Kommune muss nämlich sein, dass sich Erträge und Aufwendungen die Waage halten. Und so lange unterm Strich kein Plus im Haushalt steht, diese Maßgabe nicht mal annähernd erfüllt ist, kann der Landkreis nicht alle Projekte finanzieren, die er eingeplant hat. Sei es, wenn es sich um Straßenarbeiten handelt oder die angedachte Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Parkplatz des Verwaltungsgebäudes, weshalb er sich in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt sieht.

In einer Sondersitzung ist es dem Kreistag aber nun gelungen, die Ausgaben um fast neun Millionen Euro zu drücken, was die ADD gefordert hatte. Das Gremium hat mehrheitlich den dafür notwendigen Änderungen zugestimmt. So können sich in der aktualisierten Fassung des Haushalts Änderungen abbilden lassen, die sich seit Aufstellen des Planes im vergangenen Herbst ergeben haben. Der Kreis weiß etwa, dass er im Bereich des IT-Supports oder bei der Schülerbeförderung Geld einspart: weil die konkreten Kosten bekannt sind, kein Puffer eingeplant werden muss, beziehungsweise in der Buchhaltung nach Einführung des 49-Euro-Tickets ein positiver Nebeneffekt festgestellt wird.

Unglücklicher Umstand als Glücksfall

Die größte Veränderung gab es in der Abteilung Jugend und Familie. Dem Kreis in die Karten spielt dabei der unglückliche Umstand, dass immer noch nicht klar ist, welche Kosten die Kommunen für Personal, Materialien und Co. in den Kitas übernehmen und was an den freien Trägern wie Kirchen hängenbleibt. Seit Inkrafttreten der Neuregelung im Sommer 2021 gibt es dazu noch keine Vereinbarung.

Und bis es so weit ist, veranschlagt der Kreis SÜW die bis zur Änderung des Kita-Gesetzes gültigen Trägeranteile. Das entspricht dann im Jahr 2023 einem geänderten Volumen in Höhe von circa 4,3 Millionen Euro. Das Kita-Personal muss dabei keine Angst haben, dass sein Lohn ausbleibt. Die Einrichtungen bekommen wie gewohnt über das Kreisjugendamt die aus Landesmitteln bestehenden Abschläge überwiesen. Nur die Spitzabrechnung, also die Gegenrechnung zwischen den erbrachten Stunden und den geleisteten Abschlägen, kann bis auf Weiteres nicht erfolgen. Kreissprecherin Jennifer Back erwähnt in diesem Zusammenhang, dass diese Spitzabrechnung auch in den Vorjahren eingeplant war, mangels Einigung aber nicht möglich war, weshalb der Kreis dadurch auch geringere Ausgabe hatte als gedacht. Kreistagsmitgliedern bewerteten dies als Fehlplanung. Denn wenn in einem Bereich mehr Mittel eingeplant werden als benötigt, fehlen sie eben an anderer Stelle.

„Kreis wächst im atemberaubenden Tempo“

Um zur eigentlichem Sache zurückzukehren: Der Kreis hat die von der ADD geforderten Einsparpotenziale ermitteln können. Das heißt aber nicht, dass alle zufriedengestellt sind. Die SPD-Fraktion etwa bemängelt, dass bei der Aufstellung des Haushalts im Herbst vorauszusehen war, dass die ADD ihr Veto einlegen werde. Insofern sei wertvolle Zeit verstrichen. Kritisiert wird vor allem der Zuwachs im Kreishaus, rund 50 neu Stellen werden geschaffen. „Wie die Kreisverwaltung wächst, ist schon atemberaubend und in diesem Tempo nicht mehr nachvollziehbar“, kommentierte der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, Erwin Welsch. So hinterfragt er auch, ob es gleich acht neue Kräfte braucht, um die Digitalisierung in der Verwaltung voranzutreiben. Geschickter wäre es aus Sicht der SPD auch gewesen, erst von einem Anbieter prüfen zu lassen, ob die Abteilungen über- oder unterbesetzt sind, bevor all diese Stellen geschaffen werden. Nach Meinung der SPD liegt nach wie vor ein „voluminöser Haushalt“ vor, der die Handlungsfähigkeit insbesondere der Ortsgemeinden einschränkt, die den Kreis durch Umlagen mitfinanzieren. Deshalb stimmten die SPD den Plänen nicht zu, die FDP-Fraktion enthielt sich.

Höhere Umlage abgelehnt

Wie aus der Niederschrift der Verwaltung zur Sitzung hervorgeht, gab es kritische Stimmen auf die Stellungnahme der SPD. So sei es auch die Schuld von der SPD-geführten Landesregierung, dass sich Gemeinden in finanziellen Nöten befinden, gerade wegen des Kita-Gesetzes, das viele dazu verpflichtet, Geld in Erweiterungen und Neubauten zu investieren.

Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) erinnerte daran, dass er schon in den Vorberatungen Vorschläge zu Einsparungen vermisst habe. Und: Eine Erhöhung der Kreisumlage wäre eine Alternative gewesen, um die finanzielle Situation des Kreises zu verbessern, was aber die Verbandsgemeinden zusätzlich belasten würde, weshalb der Kreisvorstand dies abgelehnt habe.