Das Haus am Weinberg darf vorläufig in der Pergola keine Feste wie Hochzeiten oder Geburtstage mehr veranstalten. Der Kreis führt für die Entscheidung unter anderem den Naturschutz und eine fehlende Baugenehmigung an. Hotelbetreiber Philipp Arens hat gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt.

Die Diskussionen rund um die Pergola des Hauses am Weinberg schlagen seit über einem Jahr hohe Wellen. Ausgangspunkt waren Beschwerden von Bürgern und im Rat über Musik und Lärm bei