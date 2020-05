Rund 856.000 Euro wird der Landkreis in Kitas an der Südlichen Weinstraße stecken. Zuschüsse bekommen die Ortsgemeinden Altdorf, Rohrbach und Herxheim. Was ist dort an Um- und Neubauten geplant?

„Die Investitionen sind dringend erforderlich, um den steigenden Bedarf an Kita-Plätzen, aber auch die Anforderungen durch das neue Kita-Gesetz erfüllen zu können“, sagte Landrat Dietmar Seefeld, nachdem der Kreisausschuss einstimmig für die Zuwendungen votiert hatte.

Die Gemeinde Altdorf bekommt eine Kreiszuwendung in Höhe von rund 104.000 Euro. Für die Kinder des Einzugsbereichs Altdorf und Böbingen stehen derzeit drei Kita-Gruppen in der kommunalen Kita in Altdorf zur Verfügung. Damit der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz für alle Kinder erfüllt werden kann, ist die Erweiterung um eine Gruppe notwendig. Neu hinzukommen auf rund 190 Quadratmetern ein Gruppenraum, ein Ruheraum, ein Mehrzweckraum, ein Wickelraum, ein Sanitärbereich, ein Personal-WC und Verkehrsflächen.

Zuschüsse nach Altdorf, Herxheim und Rohrbach

Die Gemeinde Rohrbach wird für den Neubau der kommunalen Kita mit rund 286.000 Euro bezuschusst. Für die Kinder des dortigen Einzugsbereichs steht derzeit die Kita „Samenkorn“ mit vier Gruppen zur Verfügung. Die vierte Gruppe ist provisorisch im Turnraum untergebracht. Da in jeder Kita die Betreuung von Einjährigen möglich sein soll, müsste eine altersgemischte Gruppe eingerichtet werden. Dann stünden in der vorhandenen Kita 65 Plätze zur Verfügung, womit eine Angebotslücke von 34 Plätzen zu befürchten wäre. Perspektivisch werden zudem durch das neue Kita-Gesetz der Bedarf an Plätzen für Einjährige sowie der Bedarf an Ganztagesplätzen steigen. Damit der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz erfüllt werden kann, muss in Rohrbach eine neue Kita mit zwei Gruppen gebaut werden. Diese soll als kommunale Einrichtung betrieben werden.

Zudem bekommt die Gemeinde Herxheim für den Neubau der kommunalen Kita eine Kreiszuwendung in Höhe von rund 466.000 Euro. Derzeit stehen für die Kinder des Einzugsgebiets Herxheim, Hayna und Herxheimweyher sechs Kitas mit 22 Gruppen zur Verfügung. In der Kita St. Josef in Herxheim ist eine provisorische sechste Gruppe im Turnraum eingerichtet. Bei der Kita „Am Niederteich“ in Herxheim ist eine Gruppe seit geraumer Zeit in Containern untergebracht. Da auch hier die Betreuung von Einjährigen und die Änderungen durch das neue Kita-Gesetz berücksichtigt werden müssen, stehen in den vorhandenen Einrichtungen lediglich 440 Plätze zur Verfügung, sodass 78 Plätze fehlen. Zudem wurde in Herxheim mit der Bebauung des Neubaugebiets begonnen, in Herxheimweyher ist ein Baugebiet in Planung. Vor diesem Hintergrund muss eine neue Kita mit vier Gruppen gebaut werden. Die Planung sieht zudem eine Erweiterungsoption um ein bis zwei Gruppen vor. Die neue Kita soll ebenfalls kommunal betrieben werden.