Die Kreismusikschule verzeichnet Erfolge, ist aber gerade deswegen ein Zuschussgeschäft für den Landkreis SÜW. Das Dilemma soll ein Ende haben.

Nach Landrat Dietmar Seefeldt (CDU) geht es darum, die „finanziellen Fesseln“ zu lösen, die sich der Kreistag SÜW in Sachen Kreismusikschule (KMS) einst selbst angelegt hat. In den 90er-Jahren wurde der Beschluss gefasst, dass die Kreismusikschule ein jährliches Defizit in Höhe von 250.000 Deutsche Mark nicht überschreiten soll. Dieser Betrag wurde stetig angepasst, doch das reicht nicht.

Die Kosten für den Unterhalt sind zuletzt stark angestiegen – nach Angaben der Kreisverwaltung von rund 751.000 Euro im Jahr 2020 auf voraussichtlich 1,27 Millionen Euro im laufenden Jahr. Zurückzuführen sei dies auf die allgemeine Preisentwicklung, die gestiegenen Lohnkosten, die unlängst mit einer Gehaltserhöhung auch an die Honorarkräfte weitergegeben worden seien, und den Umstand, dass nach einem Gerichtsurteil demnächst alle Unterrichtenden fest beim Landkreis angestellt werden müssen. Da dieser zu jedem Schüler sowie zu jedem Kooperationsprojekt einen Zuschuss gewährt, wird das Defizit umso größer, je mehr Menschen die Musikschule erreicht.

Auszeichnung für internationale Zusammenarbeit

Inzwischen besuchen Tausende Schüler die Einrichtung, in der sie von 45 Lehrkräften unterrichtet werden. Es gibt 14 Kooperationsprojekte mit Kitas und Schulen, es gibt grenzüberschreitende Zusammenarbeit mit Partnern aus Frankreich und Polen. Erst vergangene Woche wurde dieses Engagement mit dem Preis des Weimarer Dreiecks (ein 1991 gegründetes deutsch-französisch-polnisches Forum) gewürdigt. „Sie zeigt auf, welche Strahlkraft die Aktivitäten der Kreismusikschule weit über unsere Kreisgrenzen hinaus hat und dass die musikalische Bildung zur Völkerverständigung beitragen kann“, betonte Seefeldt im jüngsten KMS-Ausschuss.

Vergangenes Jahr wurde entschieden, die Deckelung der Kosten erstmals auszusetzen. Nun empfiehlt der Ausschuss, den Deckelungsbetrag künftig komplett aufzuheben. Der Kreistag wird am 23. September darüber entscheiden. „Mit der Aufhebung des Deckelungsbetrags wollen wir keinen Freibrief erhalten“, betont Landrat Seefeldt. „Unser Ziel ist es lediglich, die KMS finanziell so steuern zu können wie die anderen Einrichtungen im Land. Denn wir sind die einzige Kreismusikschule mit dieser zusätzlichen, selbst gegebenen finanziellen Fessel.“

Kreis: Das Land muss mehr Geld beisteuern

Doch die Beteiligten wissen, dass größere Räder gedreht werden müssen, um die Kreismusikschule dauerhaft auf sichere Füße zu stellen. „Der Anteil, den das Land Rheinland-Pfalz an den Kosten der Kreismusikschule übernimmt, wird 2024 bei 5,9 Prozent liegen. Der Kreis SÜW wird mit 709.000 Euro mehr als 55 Prozent der Kosten selbst tragen“, so Seefeldt. Der Gemeinde- und Städtebund, der Landkreistag und der Städtetag haben zuletzt die Landesregierung in die Pflicht genommen: Die Finanzierungsstruktur der Kreismusikschulen sei nicht mehr zeitgemäß. Die geforderte Lösung: eine Drittel-Finanzierung. Das heißt, die Kosten sollen jeweils zu einem Drittel vom Land, von den Musikschülerinnen und -schülern beziehungsweise deren Eltern und den Kommunen getragen werden.

Mit den Gebühren für den Musikunterricht werde im laufenden Jahr etwa ein Drittel der Kosten der Musikschule gedeckt werden können. Etwa ein Viertel der Familien profitiert von Ermäßigungen, die in der Preisstaffelung der Schule für Geschwisterkinder oder Empfänger von Bürgergeld vorgesehen sind. Die Unterrichtskosten sollen dabei möglichst nicht noch weiter steigen, auch nicht die Leihgebühren für Instrumente, so der Landrat.