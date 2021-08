Der Kreis SÜW schafft 400 CO2-Ampeln für die Unterrichtsräume der in Trägerschaft des Kreises stehenden Schulen an. Dies hat Landrat Dietmar Seefeldt mit Zustimmung des Kreisvorstandes beschlossen. Dazu sind überplanmäßige Ausgaben in Höhe von bis zu 76.500 Euro vorgesehen.

Die CO 2 -Ampeln zeigen die aktuelle Kohlendioxid-Konzentration in der Raumluft mithilfe der drei Ampelfarben an und dienen dazu, das Klima in geschlossenen Räumen zu überwachen, um das Lüftungsverhalten darauf besser abstimmen zu können. Ausgestattet werden alle Fachsäle und Unterrichtsräume der Klassen 7 bis 13 sowie alle Unterrichtsräume an den drei Standorten der Berufsbildenden Schule. „Damit möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern die bestmöglichen Schutzmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie bieten und Ansteckungen beziehungsweise Ausbreitungen so weit wie möglich verhindern“, so Seefeldt.