Die Kreisverwaltung SÜW wertet ihr Außengelände ökologisch auf. Vor dem Kreishaus wurden Blühflächen für Insekten geschaffen. Die naturnah angelegten Beete mit Lavendel, Thymian, Schafgarbe, Natternkopf, Herbstastern und mehr bieten Pollen und Nektar für Wildbienen und andere Blütenbesucher. Auch am Dienstgebäude 2 in der Arzheimer Straße ist ein Mini-Biotop für rohboden- und totholzbewohnende Insekten entstanden. Und zwar aus roten und braunen Sandsteinfindlingen. Zwischen den Felsbrocken können Kleinsäuger wie Igel einen Unterschlupf finden. Dieses „Trockenbiotop“ ist eingebettet in eine Streuobstwiese.

Wer selbst Blühflächen anlegen will, für den hat die Untere Naturschutzbehörde ein paar Tipps parat. Jede Insektengattung habe bei der Nahrungsaufnahme verschiedene Vorlieben. Als Blühangebot eigne sich daher am besten eine Mischung vieler heimischer Pflanzen mit einer großen Vielfalt an Blütenformen und -farben. Nach Möglichkeit sollte von März bis Oktober immer etwas blühen.