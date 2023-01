Der Landkreis SÜW erhält eine Bundesförderung in Höhe von 183.000 Euro. Wie de Kreisverwaltung mitteilt, wird der Betrag über die Nationale Klimaschutzinitiative über vier Jahre gestaffelt ausbezahlt und entspricht 40 Prozent der Kosten für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, das der Kreistag im Herbst vergangenen Jahres verabschiedet hat. Der Kreis möchte unter anderem eine Fotovoltaikanlage auf dem Parkplatz des Kreishauses in Landau errichten, zudem soll der Klimaschutzmanager Verstärkung erhalten und ein neuer Posten für den Bereich Energiemanagement geschaffen werden. „Der Zuschuss vom Bund ist ein deutliches Zeichen dafür, dass unsere Bemühungen, die Herausforderungen des Klimawandels zu meistern, anerkannt werden“, sagt Landrat Dietmar Seefeldt (CDU). Im Konzept ist als Ziel ausgegeben, bis 2050 von den fossilen Energieträgern komplett unabhängig zu werden. Im Kreis werden bisher rund 55 Prozent des Stroms und 13 Prozent der Wärme regenerativ vor Ort erzeugt. Dabei sind laut Konzept bereits 228 Millionen Euro Wertschöpfung entstanden. „Da ist noch Luft nach oben. Umso wichtiger ist es, in den Schutz unseres Klimas zu investieren. Denn das bedeutet auch immer eine Investition in die Zukunft“, sind sich der Landrat und der Klimaschutzmanager Philipp Steiner einig. Das interaktive Klimaschutzportal erreichen Interessierte online unter https://suedliche-weinstrasse.klimaschutzportal.info/portal/startseite.