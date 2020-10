Der Fahrer eines Kleinkraftrads hat sich am Donnerstag um 7.25 Uhr auf der K 32 bei einem Sturz verletzt, zu dem es kam, weil der 18-Jährige geschnitten wurde und deshalb auf regennasser Fahrbahn bremsen musste. Dadurch kam er laut Polizei ins Schleudern. Der 18-Jährige war von St. Martin aus in Richtung Maikammer unterwegs und wurde vom Fahrer eines schwarzen Pkw überholt. Bei dem Sturz entstand eine Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf den Unfallflüchtigen nimmt die Polizeiinspektion Edenkoben unter 06323/955-0 entgegen.