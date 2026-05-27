St. Martins neue Weinprinzessin Janina Dörr wird am Samstag, 30 Mai, feierlich gekrönt. Die 19-jährige Abiturientin kommt nicht ganz zufällig zu dem Amt.

Um 18.30 Uhr am Samstag ist es soweit: Janina Dörr wird in einer offiziellen Zeremonie zur Weinprinzessin von St. Martin gekrönt. Die junge Frau wird das Amt zwei Jahre innehaben und somit das Dorf, dessen Weine und Winzer bis 2028 repräsentieren. Für Interessierte, die an der öffentlichen Krönungszeremonie teilnehmen möchten, ist der Eintritt frei. Wie die St. Martiner Tourist-Info mitteilt, waren jedoch die Karten für den anschließenden Festabend im Castell, der von der ehemaligen Deutschen Weinprinzessin Katharina Gräff moderiert wird, schnell vergriffen.

Janina Dörrs Verbindung zur Pfälzischen Weinkultur legte ihr Urgroßvater, der die Weinkommission Dörr gründete. Diese ist immer noch in Familienhand und wird aktuell von Janinas Vater Thomas Dörr in dritter Generation geleitet. Ihr Großvater Kurt sah sie schon als Kind eines Tages im Amt der Weinprinzessin. Auch sie selbst hatte diesen Traum, und als der Weinbauverein im vergangenen Jahr mit der Anfrage auf sie zukam, ergriff sie die Chance.

Zeit nehmen fürs Ehrenamt

Janina, die in diesem Jahr ihr Abitur am Gymnasium Edenkoben absolvierte, ist ein aktives Mitglied des Weinortes und engagiert sich im Vorstandsteam der Landjugend St. Martin. Für das neue Ehrenamt will sie sich Zeit nehmen und plant den Einstieg in ein Studium erst für das Jahr 2027. Die junge Frau ist überzeugt, dass ihre neue Aufgabe herausfordernd sein wird, aber auch eine Chance für die persönliche Weiterentwicklung beinhaltet. Die vielen Begegnungen während ihrer Amtszeit und die Vertiefung ihres Wissens über den Weinbau werden mehr sein als nur ein „Blick über den Tellerrand“, ist sich die 19-Jährige sicher.