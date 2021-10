Rund 850.000 Euro muss in eine komplette Sanierung des alten Rathauses in Dörrenbach investiert werden. Das geht aus einer Kostenschätzung des Architekten Jens Huck aus Klingenmünster hervor, der eine Bestandsaufnahme des 430 Jahre alten Gebäudes gemacht hatte. Das Gebäude wurde dafür unter anderem millimetergenau vermessen. Dass das Rathaus saniert werden soll, das hatte der Gemeinderat bereits vor längerer Zeit beschlossen. Jetzt hat das Gremium die Anträge für eine Förderung aus dem Investitionsstock des Landes und von der Denkmalpflege auf den Weg gebracht. „Wir rechnen in den ersten Monaten des kommenden Jahres mit einem Bescheid, wir hoffen auf 60 bis 70 Prozent der Gesamtkosten“, teilt Ortsbürgermeister Ralph Schmitt mit. Ausschließlich aus eigenen Mitteln könne die Gemeinde das Projekt nicht stemmen.