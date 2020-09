Analog zur Sommerschule wird in den Herbstferien an verschiedenen Schulstandorten im Landkreis Südliche Weinstraße eine kostenlose Ferienschule angeboten. Unterrichtet wird in der Herbstschule in den Fächern Mathematik und Deutsch in beiden Ferienwochen jeweils von Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr. Die Herbstschule gibt es in Zusammenarbeit mit den Verbandsgemeinden an folgenden Schulen: Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern, Realschule plus (Klassenstufen 1 bis 8), Paul-Gillet-Realschule plus Edenkoben (Klassen 1 bis 8), Grundschule Herxheim (Klassen 2 bis 4, nur in der zweiten Ferienwoche), Grundschule Essingen (Klassen 1 bis 4, vom 12. bis 16. Oktober), Hainbachschule Hochstadt (Klassen 1 bis 4, vom 19. bis 23. Oktober).

Für Schüler der Klassenstufe 5 bis 8, die Schulen in Trägerschaft der Kreisverwaltung besuchen, sowie Schüler, die das Trifelsgymnasium Annweiler besuchen, erfolgt die Anmeldung zur Herbstschule ab sofort bis zum 7. Oktober über die Schule, die das Kind besucht. Die Einteilung der Lerngruppen erfolgt nach Abschluss der Anmeldung. Für die Anmeldung von Schülern der Klassenstufe 1 bis 4 sind die zuständige Verbandsgemeindeverwaltungen verantwortlich. Die Teilnahme an der Herbstschule ist je Kind nur für eine Woche vorgesehen. Nur bei ausreichender Kapazität kann die Teilnahme in beiden Wochen ermöglicht werden.

Eine Liste aller Herbstschulangebote gibt es im Internet unter https://ferien.bildung-rp.de/veranstaltungskatalog/. rhp