Panorama Rock ist der Titel der Veranstaltung von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. August, in der Pergola am Wingertsberg.

Über den Dächern von St. Martin lässt sich bei diversen Musikdarbietungen die Aussicht genießen. Am Freitag spielen „Dums & the Band“, am Samstag „SaftWerk“ und am Sonntag die Lokalmatardoren der KAB-Blaskapelle St. Martin am Vormittag, die „Mademer Ausles“ am Nachmittag und die Mademer Dachlöhner, ebenfalls am Nachmittag. Der Eintritt kostet am Freitag und Samstag jeweils 18 Euro und am Sonntag 5,50 Euro. Kinder bis 14 Jahre erhalten am Freitag und Samstag einen ermäßigten Eintrittspreis und am Sonntag kostenlosen Eintritt. Karten gibt es auf der Internetseite www.pfalzshow.de. Am Veranstaltungsort in der Oberst-Barret-Straße) gibt es keine Parkmöglichkeiten. Besucher werden gebeten, die Großparkplätze an den Ortseingängen zu nutzen.