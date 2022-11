Das Mandolinenorchester des Musik- und Wanderclub „Rietania“ Rhodt konzertiert am Sonntag, 18 Uhr, in der St. Georgskirche in Rhodt anlässlich der 1250-Jahr-Feier der Ortsgemeinde. Das Konzert legt diesmal den Fokus auf moderne Kompositionen. Volker Beck wird am Akkordeon das Zupforchester begleiten. Zu hören sein wird das erste Werk des Konzerts „Pariser Komödie“, das Liebeslied „Embraceable You“ von George Gershwin, „Sadoc“ von Juan Carlos Muñoz, „Libertango“ von Astor Piazolla, „Extrablatt“ von Christopher Grafschmidt und „Baška Voda“ von Peter Hoch. Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen von Musiklehrerin Birgit Wendel.