Anwohnerproteste, Investorenwechsel: Die geplante Wohnanlage Nordring in Annweiler hat für reichlich Wirbel gesorgt. Jetzt hat die Heintzelmann Wohnbau GmbH aus Ludwigshafen ihr Konzept erarbeitet . In dieser Woche beginnt der Verkauf der Wohnungen.

Ach, war das ein großes Bohei um die geplante Wohnanlage Nordring in der Trifelsstadt. Die Nachbarn gingen auf die Barrikaden, weil ihnen das Bauprojekt als überdimensioniert erscheint und sie sich um ihre Aussicht und Ruhe sorgen. Doch nachdem Investor Martin Köhler aus Waldrohrbach die Anlage etwas kleiner und offener gestalten ließ, zeigte sich der Stadtrat mit dem Konzept einverstanden. Doch dann verkaufte er überraschend das Grundstück, weil er wegen der ganzen Querelen erst zu spät mit dem Bau hätte beginnen können und dies nicht rentabel gewesen wäre, wie er begründete. Das sorgte in der Trifelsstadt auch nicht gerade für gute Stimmung. Neuer Investor ist die Heintzelmann Wohnbau GmbH aus Ludwigshafen. Und die hat sich, wie Geschäftsführer Alexander Heintzelmann sagt, an sämtliche Vorgaben gehalten, die sich aus genehmigten Bebauungsplan ergeben. Der Missmut soll ein Ende haben, schließlich beginnt in dieser Woche die Vermarktung der Wohnungen. Und die Nachfrage sei groß, berichtet Heintzelmann.

Die Detailplanung für den Wohnkomplex steht nun: Es werden drei Mehrfamilienhäuser in Massivbauweise mit drei Vollgeschossen und jeweils zehn Meter Platz dazwischen hochgezogen. Insgesamt 30 Wohnungen mit 65 bis 116 Quadratmeter Wohnfläche, zwei bis vier Zimmern und einem „innovativem Ausstattungskonzept“ finden sich darin. Damit alle Bewohner parken können, werden im Außenbereich 45 Stellplätze errichtet. Anfang kommenden Jahres will das Ludwigshafener Unternehmen mit dem Bau beginnen, der in drei Bauabschnitten über die Bühne gehen soll. Mitte bis Ende 2022 sollen die Wohnungen bezugsfertig sein, kündigt Heintzelmann auf Anfrage an. Wie viel seine Firma in das Bauprojekt investiert, darüber hüllt er jedoch den Mantel des Schweigens. Schon im Mai berichtete er, dass 25 Anfragen von Kaufinteressenten eingegangen seien. „Und insbesondere in den letzten Wochen haben uns nochmals zahlreiche weitere Anfragen erreicht“, so der Geschäftsführer.