Der Kinderspielplatz in Weyher soll neu gestaltet werden. Der Gemeinderat Weyher hat die Vergabe von Erdarbeiten an der Anlage und im Garten des Dorfgemeinschaftshauses in seiner jüngsten Sitzung aber erst einmal hinten angestellt. Das Gremium kam zu dem Ergebnis, dass ein langfristiges Gesamtkonzept für den Kinderspielplatz sinnvoll wäre. Ortsbürgermeister Andreas Möwes (CDU) berichtete, dass ihm Reinhard Pross, Mitglied des Bauausschusses, schon zugesagt hat, die Planung, gegebenenfalls mit Unterstützung von weiteren Personen, zu übernehmen. Für die Umsetzung sollen auch Spenden akquiriert und möglichst viele Maßnahmen in Eigenleistung erbracht werden, erklärte Möwes.