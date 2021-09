Bernhard Bohne hat als katholischer Pfarrer über viele Jahre die Gemeinde Herxheim geprägt. Zahlreiche Gläubige schätzten ihn für seinen unermüdlichen Einsatz und seine klaren Positionen. Bohne war für viele aber auch ein konservativer Hardliner, jedoch konnte er wiederum sehr warmherzig sein, wenn es darum ging, denjenigen zu helfen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens standen. Der Geistliche wird am Freitag, 3. September, 80 Jahre alt. Der Theologe wurde 1972 zum Priester geweiht, wirkte als Kaplan in Zweibrücken und in Herxheim, bevor er 1976 seine erste Pfarrstelle in Dannstadt antrat. 1979 wechselte er dann zurück nach Herxheim – und blieb dort Pfarrer bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2012. Nach wie vor hält Bohne jeden Tag einen Gottesdienst, der in seiner aktiven Zeit neben Herxheim auch noch für die Katholiken in Herxheimweyher, Insheim und Hayna verantwortlich war. Anlässlich seines 80. Geburtstags ist für Sonntag, 5. September, 10 Uhr, ein Dankgottesdienst in der katholischen Kirche für den Herxheimer Ehrenbürger vorgesehen. Im Anschluss wird es einen Stehempfang vor der Kirche geben. Wegen Corona ist eine Anmeldung über das Pfarrbüro erforderlich unter Telefon 07276 987100 oder per E-Mail an pfarramt.herxheim@bistum-speyer.de.