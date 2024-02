Die FWG Schweigen-Rechtenbach hat bei einer Mitgliederversammlung Sabine Bentz als Kandidatin für das Amt der Ortsbürgermeisterin gewählt. Die 58-jährige gelernte Schneiderin, die als „Küchenfee“ in der örtlichen Kita arbeitet, möchte das Dorf „positiv und mit Bodenhaftung“ weiterentwickeln, wie es heißt. Sie würde sich als Bürgermeisterin für alle sehen. Sabine Bentz ist ehrenamtlich stark engagiert und seit Langem in mehreren Vereinen tätig. Unter anderem ist sie Sitzungspräsidentin der KG Hameckia Bad Bergzabern. Sie sei ein besonnen eingestellter Mensch, aber auch voller Lebensfreude und Humor, was sie bei den Narren ausleben könne.