Die FWG Herxheim hat drei Listen für die Wahl am 9. Juni aufgestellt. Wie die Partei mitteilt, kandidieren für den Ortsbeirat Hayna Michael Herrmann, Philipp Herrmann, Andreas Imme, Jörg Hilse, Jasmin Rödel, Ulrich Hirsch, Guido Schachtschneider, Dirk Tavernier, Peter Klein und Charlotte Birkel. Die Liste für den Ortsgemeinderat Herxheim führt Michael Bullinger an, gefolgt von Norden ben Hassan, Maria Eichenlaub, Michael Breining, Markus Seither, Christian Roth, Andreas Ehmer, Philipp Herrmann, Mario Theobald und Tobias Herzenstiel. In den VG-Rat möchten Maria Eichenlaub, Michael Breining, Ernst Reichold, Thomas Kienzler, Michael Herrmann, Norden ben Hassan, Markus Seither, Hans-Joachim Hoyer, Sina Littig sowie Christian Boltz.