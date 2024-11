Redakteur Michael Konrad wird am Freitag, 8. November, um 19.30 Uhr, in der Lokalität Palatineis Café in der Rhodter Weinstraße zu Gast sein. Der Südpfälzer, der gerade wegen seiner Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ in der RHEINPFALZ am SONNTAG bekannt ist, lädt ein zu einer Lesung in Pfälzer Dialekt, inklusive dem großen Test „Können Sie Pfälzisch?“ für den Selbstversuch. In seinem Programm bietet Konrad auch Einblicke in seine Dialektserie „Saach blooß“, in der er gemeinsam mit den Leserinnen und Lesern der Sonntagszeitung die Hintergründe von Pfälzer Begriffen und Redensarten beleuchtet: von der „Retsch“ bis zur „Druschel“ und von „gradselääds“ bis zum „Dibbelschisser“. Einlass ist um 18.30 Uhr. Karten kosten 15 Euro und sind im Vorverkauf im Café erhältlich, können aber alterantiv unter Telefon 06323 9290657 bestellt werden.